Il Corriere dello Sport presenta Tuanzebe: è una scoperta di Mourinho, può fare come Tomori

Mourinho l’ha lanciato in Premier e in FA Cup, ora lo ritrova da avversario. Con Tomori, suo grande amico, ha condiviso l’Under 20 inglese

Non pare che sia prevista l’opzione per il riscatto, ma Axel Tuanzebe arriva al Napoli per restare. Il suo obiettivo – scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport – è quello di convincere De Laurentiis a puntare su di lui anche per la prossima stagione, come ha fatto il suo ex compagno di reparto Tomori al Milan. I due, grandi amici, hanno fatto coppia nell’Inghilterra Under 20 di Simpson. E ora condividono la scelta di lasciare a gennaio un grande club – il club che l’ha fatti crescere – senza troppi rimpianti. Per Tomori fu il Chelsea, per Tuanzebe il Manchester United.

Temperamento, gioco d’anticipo, rapidità. Forte pure di testa. Queste le qualità che deve aver notato José Mourinho, che l’ha fatto esordire in Premier League ed in FA Cup. E che oggi lo ritrova da avversario nella nostra Serie A. Un buon rapporto con lo Special One, Tuanzebe non s’è preso con Gerrard: prima dell’arrivo dell’ex centrocampista del Liverpool sulla panchina dell’Aston Villa, infatti, era un titolare fisso. Poi via via è scivolato nelle gerarchie. Fino alla scelta di cercare gloria altrove.