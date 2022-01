Giuseppe Pezzella: «Il Napoli? Non c’è un motivo preciso per cui non abbia giocato nella squadra della mia città»

A L’Eco di Bergamo. «Non cambierei mai il percorso fatto fino ad oggi, fatto di conquiste sul campo. Convinco col rendimento»

Napoletano e tifosissimo della squadra della sua città (ha perfino un tatuaggio con l’anno di nascita del Napoli), l’addio di Gosens gli darà ulteriori occasioni per mettersi in mostra: si parla di Giuseppe Pezzella, laterale sinistro ex Parma, attualmente in prestito all’Atalanta. Arrivato dai ducali in sordina, il terzino classe 97′ a Bergamo ha convinto anche i più scettici. Via via, è diventato un titolare fisso, raccogliendo 14 presenze in campionato e condendole con 3 assist. Si tratta di un calciatore moderno, sempre applicato e dotato di grande fisicità: è alto 1,87.

Pezzella ha rilasciato – in concomitanza con il passaggio di Gosens all’Inter – un’intervista a l’Eco di Bergamo. Gli sono stati chiesti anche i motivi per cui non ha mai giocato nel Napoli.

Il Napoli? Non c’è un motivo ben preciso perché non abbia mai giocato nella squadra della mia città, ma non cambierei mai il percorso fatto fino ad oggi, fatto di conquiste sul campo. Voglio convincere l’Atalanta per il rendimento, non ho bisogno di collezionare il numero di presenze per esser riscattato