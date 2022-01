Gazzetta: Polonia, dopo Cannavaro, anche Pirlo verso il no alla panchina da ct

Entrambi i tecnici sono più orientati a cercare un futuro in un club. La Polonia si orienterà per la soluzione interna

Dopo il no di Fabio Cannavaro alla panchina della Nazionale polacca, è in arrivo anche il no di Andrea Pirlo. La Gazzetta scrive:

“Così Cannavaro, l’ex c.t. ad interim della Cina, ha declinato la proposta, dopo un contatto telefonico col presidente polacco. E lo stesso pare stia per fare Pirlo. Entrambi gli ex azzurri sono più orientati a cercare un futuro in un club. Pirlo è già stato accostato al Genoa prima della scelta Shevchenko e di recente si è parlato di lui come ipotesi a Lisbona per il Benfica, che ha perso Jorge Jesus dimissionario, ma poi ha confermato per questa stagione l’ex assistente Nelson Verissimo”.

La Polonia dunque si orienterà per una soluzione interna: restano in gioco Adam Navalka e Jerzy Brzeczek.