Fiorentina, 2 positivi. Vlahovic e Saponara assenti nella lista dei convocati per il Cagliari

La Fiorentina ha comunicato che due membri del gruppo squadra, regolarmente vaccinati e asintomatici, sono risultati positivi al tampone Covid-19 durante i controlli effettuati nella giornata di oggi. I due calciatori, posti in isolamento, ovviamente non parteciperanno alla trasferta di Cagliari.

La viola, che non comunica i nomi dei calciatori positivi per ragioni di privacy, ha anche diffuso l’elenco dei convocati per la partita di domani: mancano il capocannoniere del campionato Dusan Vlahovic e Riccardo Saponara. Proprio oggi, in conferenza stampa, Italiano aveva lodato la prestazione dell’attaccante serbo nella partita contro il Genoa.