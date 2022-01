CorSport: l’Inter furiosa per le parole di Commisso, vuole che sia deferito e valuta un esposto

L’intervista rilasciata dal patron della Fiorentina al Financial Times non è passata inosservata in Lega Serie A. Particolarmente irritato il club nerazzurro

L’intervista rilasciata da Rocco Commisso al Financial Times ha scatenato non poco scalpore in Lega Serie A, ieri riunita in assemblea. Il Corriere dello Sport scrive che più di un club si aspetta un deferimento per il presidente della Fiorentina. E che soprattutto l’Inter starebbe pensando ad un esposto.

“Giudizi e parole che non potevano passare inosservati e, difatti, filtra lo sconcerto tra i presidenti del club per i contenuti di questa intervista, tanto che qualcuno si aspetta il deferimento di Commisso. Particolarmente irritata sarebbe l’Inter, che, in assenza di un intervento della Procura, starebbe pensando ad un esposto in proprio”.