CorSport: Coppa Italia, probabile spostamento a giovedì di Napoli-Fiorentina

L’Assemblea di Serie A di ieri ha cercato anche una soluzione ai problemi di calendario dopo la sospensione delle gare di giovedì a causa dei provvedimenti delle Asl. Il Corriere dello Sport fa un po’ di chiarezza sulle prospettive possibili, che riguardano indirettamente anche il Napoli.

“La buona notizia è che Verona-Salernitana si dovrebbe disputare regolarmente. Per Torino-Fiorentina, invece, si va verso lo spostamento a lunedì, sfruttando il fatto che il blocco delle Asl scade domenica sera. E stessa sorte, si augurano in via Rosellini, potrebbe avere anche Udinese-Atalanta: i friulani vanno ancora convinti, ma ora c’è anche l’aggravante di altri cinque positivi. La conseguenza è che gli ottavi di Coppa Italia previsti mercoledì, ovvero Atalanta-Venezia e Napoli-Fiorentina, slitterebbero a giovedì. Situazione più complicata per Cagliari-Bologna, tenuto conto che è stato chiuso anche il centro sportivo degli emiliani”.