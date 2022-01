Corriere: il Napoli non rischia sanzioni sportive per aver schierato i tre quarantenati

Il club ha seguito alla lettera il protocollo Figc del 2020 sulla quarantena soft che prevede lo spostamento dei lavoratori casa-lavoro

Il Corriere della Sera conferma quanto scritto dalla Gazzetta ieri. Il Napoli non rischia alcuna sanzione di tipo sportivo per aver schierato in campo, contro la Juventus, i tre giocatori quarantenati dall’Asl: Zielinski, Rrahmani e Lobotka.

Il club si è basato sul protocollo firmato dalla Figc con il Ministero della Salute del 2020, quello sulla quarantena soft che prevede lo spostamento casa-lavoro per i lavoratori in isolamento fiduciario, purché negativi.

“Lo ha seguito alla lettera (albergo-campo): il regolamento introdotto a dicembre sul Green pass rafforzato entra in vigore soltanto dal 10 gennaio”.

Ha disatteso il provvedimento dell’Asl, insomma, ma non ci saranno sanzioni sportive.

“Sanzioni? Il manager della Asl2, Antonio D’Amore, toglie ogni subbio: «No, il club ha rispettato il protocollo Figc». Tutto regolare. Ma senza mascherina”.