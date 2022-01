Coppa d’Africa, escluso Ziyech: «Non vuole sforzarsi, non è un leader»

Le dichiarazioni del presidente federale marocchino sull’inaspettata esclusione. «Ziyech è un calciatore che aspetta la palla sui piedi. Da lui ci aspettavamo di più»

Ha fatto molto rumore, specie in Marocco, l’esclusione di Hakim Ziyech dalla lista dei convocati del ct Halihodzic per la Coppa d’Africa. Il fantasista marocchino, in forza al Chelsea, è sempre stato considerato tra le stelle della sua Nazionale.

I motivi dell’esclusione nelle parole dure del presidente federale Lekjaa a Radio Mars, così come tradotte da Sky:

Ci saremmo aspettati che Hakim diventasse un leader della nostra nazionale. Invece è un giocatore che aspetta la palla sui piedi, senza fare sforzi. Ma non voglio scendere in ulteriori dettagli. Ora vogliamo dargli il tempo di recuperare una condizione psicologica migliore.

Ziyech rimarrà quindi a disposizione del Chelsea. Tuchel gli sta concedendo il suo spazio, soprattutto in Champions. 18 presenze, 3 gol e 4 assist per lui quest’anno.