Carapaz: «A 12 anni mi alzavo alle 5 per mungere le mucche, così mi sono formato»

La Gazzetta dello Sport intervista Richard Carapaz. Re del Giro d’Italia 2019, oro olimpico in Giappone l’estate scorsa, è arrivato anche secondo alla Vuelta 2020 e terzo al Tour 2021 che aveva vinto un po’ a sorpresa.

In un documentario realizzato dalla sua squadra, Ineos-Grenadiers, racconta la sua infanzia.

Il Carapaz in bici è lo stesso della vita quotidiana?

«Quando sono in sella viene fuori il guerriero che è in me. Sono sempre stato conosciuto per questo, e ho cercato di mantenere l’essenza. Alle mie spalle, ho 5 stagioni intere da professionista. Non tantissime. Eppure ho già raggiunto ottimi risultati».