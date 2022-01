Campania, continua a galoppare l’epidemia: 6653 casi, 21 decessi

Continua ad aumentare anche la pressione ospedaliera: salgono i ricoveri, sia nei reparti ordinari che in quelli critici

Secondo quanto comunica l’Unità di Crisi, in Regione Campania sono stati rilevati altri 6.653 casi di Covid-19. I contagi sono emersi dall’analisi di quasi 50.000 tamponi, 48.678 per l’esattezza. Non accenna a calare la pressione ospedaliera: sono 750 i ricoverati nei reparti ordinari (ieri erano 718) e sono 60 le persone in terapia intensiva (ieri erano 55).

Il dato drammatico è rappresentato dai decessi: hanno perso la vita a causa dell’infezione altre 14 persone nelle ultime 48 ore. Sono stati registrati altri 7 decessi, avvenuti in precedenza ma comunicati nella giornata di oggi.

