Becker: «Djokovic è un combattente da strada, si sente da solo contro il mondo»

Intervista alla Faz: “Sono 20 anni che la gente lo fischia, non gli importa. Il vaccino? Se vuole continuare a giocare deve fare dei cambiamenti”

“Se non vieni vaccinato, questo non ti rende automaticamente una persona cattiva. Ci sono molte persone che la pensano come Novak, si fidano del loro forte sistema immunitario e forse hanno anche una visione diversa del mondo. In quanto società democratica, dovremmo consentire anche queste altre opinioni. Nel frattempo abbiamo appreso che nonostante tre vaccinazioni si può anche contagiarsi e trasmettere la malattia. Questa è la cosa diabolica: non esiste una soluzione migliore, solo temporanea. Novak ha fatto una scelta diversa da me e dalla maggior parte delle persone. Ma non ha fatto nulla di illegale”.

Boris Becker difende Djokovic. In una lunga intervista alla Faz l’icona del tennis tedesco, ex allenatore del serbo dice che Djokovic “non deve pagare il conto da solo”. Ma che “se vuole continuare a concentrarsi sul tennis, deve fare dei cambiamenti”.

Becker descrive il carattere di Djokovic come quello di “un combattente di strada con il motto ‘io contro il mondo’. Il fatto che Novak sia fischiato in realtà gli succede ad ogni Grande Slam. Non lo disturberà se lo stadio è contro di lui. Da 20 anni il mondo del tennis è diviso tra i fan di Roger Federer e Rafael Nadal. Un serbo arriva e rovina la festa. Questo è il problema di fondo, che sta interferendo con due leggendarie leggende del tennis. E’ rispettato dalla maggior parte, ma non amato. La sua prospettiva sulle questioni sportive, culturali e politiche differisce anche da quella del pubblico in generale. Mangia vegano ed è molto religioso. Non viene dalla Svizzera neutrale, non viene dalla Spagna popolare, viene da un paese di guerra civile chiamato Serbia, che un tempo si chiamava Jugoslavia. Ma è una persona meravigliosa, ama la sua famiglia più di ogni altra cosa, ama il suo paese d’origine, la Serbia, più di ogni altra cosa, ha ancora amici di prima che non ha dimenticato. È un combattente incredibile”.