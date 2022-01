Barone: «Vlahovic? Deve dire subito pubblicamente se resta o va via. Non abbiamo ricevuto offerte»

A Mediaset: «Non si può far aspettare una città intera e una tifoseria, mi sembra non sia disposto a parlare ma noi dobbiamo decidere»

Nel prepartita di Napoli-Fiorentina ai microfoni di Mediaset il direttore sportivo della Fiorentina, Joe Barone. Su Vlahovic

Dai suoi agenti? Le cifre che chiedono sono vere?

«Posso parlare solo di quello che noi abbiamo discusso da parte nostra, l’ultima volta con Commisso le cifre erano quasi il doppio, con noi non c’è apertura. Ho avuto una lunga conversazione con Dusan, dobbiamo capire le loro volontà, se vuole rimanere lo deve dire pubblicamente e deve firmare, se vuole andare via lo dica, una città e i tifosi non possono aspettare così, lui non è disposto a parlare, mi sembra, noi dobbiamo prendere una decisione».

«Oggi siamo a giocare una partita che per noi è il massimo, ci teniamo tanto, è una competizione che ti fa vincere un trofeo e di arrivare in Europa, bisogna parlare di questo non solo di Vlahovic, non vogliamo mancare di rispetto per il gruppo, perché è tutto il gruppo e la società responsabile dei risultati che abbiamo fatto, non solo Dusan».

«Valutiamo tutte le offerte per Vlahovic, al momento non è arrivato niente, valuteremo anche la sua»

«Tutto il gruppo mi ha sorpreso molto, stanno facendo un ottimo lavoro, abbiamo avuto un incidente di percorso nell’ultima partita, ora dobbiamo andare avanti».