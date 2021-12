Zazzaroni: la storiaccia delle plusvalenze finirà come al solito tarallucci e vino

Se lo chiede, sul Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni. Che sottolinea il danno di immagine notevolissimo che la faccenda arreca alla Juventus,

Zazzaroni fa anche un’ipotesi sulla famosa carta che non dovrebbe esistere, relativa a Ronaldo.

“Per inciso, sospetto che la tanto inseguita ‘carta di Ronaldo’ sia un appunto di gentlemen agreement, relativo all’impegno a rifondere al portoghese le mensilità sospese per Covid, che non è stato messo in bella, come invece impongono le norme federali, al momento della concitata cessione al Manchester United. Dubito che quella carta – evidentemente irregolare – possa portare ad accuse di truffa ed evasione”.