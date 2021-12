Udinese, Cioffi solo per qualche giorno. Poi Paco Jemez

Ufficializzato il conferimento dell’incarico ad interim al vice di Gotti. La prossima settimana, secondo il Corriere dello Sport, in Friuli arriva l’ex Granada Paco Jemez

Confermate le indiscrezioni sul cambio dell’allenatore in casa Udinese circolate nella giornata di ieri. Ufficializzato l’esonero di Gotti, i bianconeri hanno affidato provvisoriamente l’incarico al suo vice Gabriele Cioffi, che sarà in panchina per la sfida al Milan. Poi, in Friuli arriverà Paco Jemez. Così fa sapere il Corriere dello Sport: l’ex tecnico di Rayo Vallecano, Granada e Las Palmas era la prima scelta di Pozzo e avrebbe accettato la corte del patron dell’Udinese.

La prossima settimana, però. Ora ad Udine è tempo di pensare al Milan.