Udinese, esonerato Gotti. Per sostituirlo in pole il vice Cioffi

Al tecnico di Andria sarebbe stato comunicato ufficialmente l’esonero. Potrebbe sostituirlo provvisoriamente Cioffi. In lizza Jemez (il preferito) e Maran

Se ne vociferava già stamattina e sono arrivate nuove conferme: all’allenatore dell’Udinese Luca Gotti sarebbe stato consegnato ufficialmente in questi ultimi minuti l’esonero. Fatale, per il tecnico di Andria, è stata la sconfitta rimediata ieri contro l’Empoli di Andreazzoli, prossimo avversario del Napoli in campionato.

La società friuliana sarebbe – per il momento – intenzionata ad affidare la squadra al vice di Gotti, Gabriele Cioffi. Ma potrebbe essere una scelta provvisoria: il preferito di Pozzo – secondo Sky – è lo spagnolo Paco Jemez, ex Rayo Vallecano, già con il Patron dell’Udinese nella sua esperienza al Granada. In lizza anche Maran e Giampaolo.