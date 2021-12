Tudor: «Gasperini ha capito anni fa ciò che molti hanno capito ora: se non corri e pressi, la qualità non esce»

L’allenatore del Verona, Igor Tudor, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com.

Sull’Atalanta e Gasperini:

“Quello che questo allenatore ha capito dieci o quindici anni fa, in molti l’hanno capito ora: se non corri, se non pressi, se non sfrutti al massimo la fisicità della tua squadra, la qualità che hai non esce. Uno simile a Gasperini è Antonio Conte, anche lui dieci o quindici anni fa ha intuito questa cosa. Il modo di fare calcio di Gasperini è particolare, lo stimo tanto, come penso lo stimino molti altri. Gli elogi che ha ricevuto sono giusti e meritati, lo ringraziamo: tutte queste innovazioni danno una direzione al calcio. Guardiola l’ha fatto alla sua maniera, Gasperini è un altro che dà una direzione. Le squadre che non corrono non riescono a vincere, quello è l’aspetto più importante”.