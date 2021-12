Tinto Brass: «L’eros spaventa il potere, perché è fantasia e quella non la puoi arginare. È sovversivo»

Sul Corriere della Sera una bellissima intervista a Tinto Brass. Ha 88 anni.

Dal 2017 è sposato con Caterina Varzi, ne parla.

Brass è nato a Milano, ma cresciuto a Venezia.

«Con mio padre litigavo ma poi, di nascosto, andavo a sentirlo arringare in tribunale, era un famoso avvocato. Con mia madre no, non ci siamo mai capiti. Mi giudicava, disprezzava la mia indole carnale, era dura e fredda. Una volta venne sul set de La Chiave. Non batté ciglio, ma alla fine mi disse: ‘Bene, ce l’hai fatta, sei diventato un regista. Adesso per favore metti la testa a posto e comincia a fare l’avvocato’. A lei non penso mai, però il fatto di non essermi riconciliato con mio padre è oggi il più grande rimpianto».