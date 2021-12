Spalletti: «Spero che valga per tutti la regola che i calciatori non devono andare dall’arbitro»

A Dazn: «Sono stato espulso perché ho protestato per il fallo del pareggio. I nostri non sono mai andati dall’arbitro, però quando succede agli altri ci vanno sempre»

L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della sfida contro il Sassuolo

Grande maturità e poi gli infortuni hanno fatto la differenza?

«Non lo so, è chiaro che sono calciatori forti che possono dare un po’ di tranquillità alla squadra per quello che riguarda la gestione della partita. Poi quando il Sassuolo è tornato dopo il 2-0 abbiamo perso dei palloni troppo facili e dovevamo fare qualcosa di più e non ci siamo riusciti»

Un pareggio che non cambia molto

«Cambia molto invece, due punti in più o in meno è tanta roba»

Grande centrocampo oggi

Come stanno gli infortunati

Perché è stato espulso

«Sono stato espulso sulla punizione del due a due. C’era il fallo su Rrhamani e invece l’arbitro ha chiamato il fallo per il Sassuolo. Ho protestato in maniera troppo reattiva perché ai calciatori si dice sempre non andate dall’arbitro e non ci sono mai andati, spero che valga sempre perché quando succede agli altri ci vanno sempre»