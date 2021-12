Sky Sport: l’Aia conferma che i gol di Atalanta e Milan erano da annullare

A Bergamo, l’errore di Nasca è stato di non richiamare Irrati a una doverosa “on field review”, come fatto invece da Di Paolo con Massa.

“Se non ci fosse stata quella mano sulla schiena insomma sarebbe stato un grosso guaio: per questo Nasca – e il suo avar Tolfo – staranno fermi per un bel po’: la superficialità non è consentita, soprattutto davanti al monitor. Sono stati invece promossi a pieni voti Irrati e Massa per i rispettivi arbitraggi”.