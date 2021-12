Sconcerti: «I calciatori amano di più i procuratori perché sono quelli che trattano il loro denaro»

Nel corso del suo intervento su TMW Radio, il noto opinionista Mario Sconcerti ha commentato le parole dell’ad della Juventus Arrivabene, che ha dichiarato che alcuni calciatori sono più legati ai procuratori che alla maglia.

Mi sembra inelegante, non da amministratore delegato della Juventus. Si capisce a chi si rivolge, ma certe parole le può dire Raiola. Così ti comporti come lui. Ormai i giocatori sono eternamente in prestito, non sono più di una squadra. E i giocatori amano di più i procuratori perché sono quelli che trattano il loro denaro. Ha detto che il calcio deve essere trattato come un’azienda qualsiasi, ma non è vero. Nel calcio non conta la grandezza dell’azienda ma conta vincere.