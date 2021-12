Sarri: «Sfortuna? A volte ce la cerchiamo»

A Dazn: «C’eravamo, ma siamo stati un po’ in difficoltà per la sostituzione di alcuni elementi infortunati»

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sfida contro il Sassuolo

Tanta sfortuna

«Sai la sfortuna a volte ce la cerchiamo perché abbiamo preso il gol del 2-1 che mancavano poco più di 20 minuti con un difensore centrale in area. Poi siamo stati un po’ in difficoltà per la sostituzione di alcuni elementi infortunati. Il risultato se ci mettiamo entro certe cose con una squadra tecnica è bello che fatto»