Quando il presidente elogia l’allenatore è l’inizio della fine

Il mio Napoli – Empoli 0-1

Scusate, ma l’Empoli?

Venerdì, il mio amico Paolo mi spedisce lo screenshot delle parole di De Laurentiis che non si esponeva da mezzo secolo: Spalletti è il miglior allenatore che ho avuto.

Paolo mi scrive inoltre: è giunto il momento. Senza pensarci, caccia 1000 euro e giochiamoci il 2 dell’Empoli. Quando il presidente lecca l’allenatore è l’inizio della fine. Con l’Empoli perdiamo. Con la sfiga più assoluta. È matematico.

Non gli rispondo.

Sabato, Paolo mi rispedisce le parole di De Laurentiis e la lista delle volte in cui il presidente ha tessuto le lodi dei nostri ex allenatori e di quanto abbiano portato bene quelle lodi. Da Mazzarri a Gattuso.

Solo su Donadoni non si espresse. Perché la sfiga subentrò ben prima delle sue improbabili uscite.

Domenica, Paolo insiste e va nel dettaglio: Benitez, deve stare con noi 10 anni. Ancelotti, deve stare con noi a vita. Mazzarri è il miglior allenatore che Napoli possa avere. Sarri e il Sarrismo sono il nostro nuovo brand mondiale. Ho chiesto a Ringhio Starr di rinnovare per riproporre il nostro irrinunciabile 4-3-3.

Ma io non ci casco. Perché non riesco a scommettere contro il Napoli, perché in fondo non ci credo. E temo che questo influenzi Paolo che invece ha bisogno di una spalla folle accanto che lo assecondi.

Ieri sera, Paolo mi manda a fancul.

Durante la settimana, ho notato che sono tornate in auge le tabelle: il Milan si ferma a Cagliari, l’Inter pareggia con Venezia, l’Atalanta si suicida con lo Spezia e noi le vinciamo tutte. L’Inter ha le coppe, Ibrahimovic si infortuna e Gasperissa litiga con tutto lo spogliatoio. E noi le vinciamo tutte…

Leggo su vari siti che Mario Rui ed eventualmente Anguissa sono diffidati e che quindi dovranno stare attenti e giocare più accorti per evitare di farsi squalificare in vista del match decisivo contro il Milan la settimana prossima.

Ma prima non c’è l’Empoli?

I discorsi più gettonati di questi giorni sono: il cambio di logo, dal ciuccio al cavallo bianco di Napoleone; Ferrigno che realizzerà in 48 secondi la statuetta di Osimhen con la maschera di ferro che verrà realizzata in 48 ore; la finale scudetto di Tennis che ha vinto Torre del Greco; Gravina che comunica che come il caso doping è finito in prescrizione, calciopoli è finita senza radiazioni, Juliano non commise alcun fallo su Ronaldo e che la mafia non esiste, anche l’imbroglio di Suarez a Perugia finirà con un’archiviazione.

Scusate, ma una parola sull’Empoli?

Ho letto inoltre un articolo l’altro giorno nel quale l’autore si chiedeva quale tra Milan e Napoli arriverà meglio all’appuntamento decisivo della settimana prossima.

Spalletti in conferenza stampa, prima della partita, ha dichiarato che hanno recuperato Insigne, Anguissa e Lozano. Ma probabilmente potranno fare solo degli spezzoni perché non sono ancora in condizione. Noi: meno male, tanto c’è l’Empoli. L’importante è che siano al top contro il Milan per la partita decisiva della settimana prossima.

E speriamo che anche qualche altra pedina si riabiliti per la super partita di domenica. Meno male che ora c’è solo l’Empoli di Andreazzoli…

Ahahah, Andreazzoli… ma chi è?

E Empoli? Empoli non è nemmeno provincia…

E sai chi gioca in difesa? Luperto. Ahahah, Luperto. Avessi detto Tomori.

E sai chi gioca in attacco? Cutrone, ahahah, Cutrone. Avessi detto Ibrahimovic.

La partita decisiva è contro il Milan, domenica prossima.

Risultato di tutti i discorsi appena descritti: Napoli – Empoli 0-1, Cutrone, a culo, al 70′.

Tabelle in fumo, cenere sui capi, un paio di pali, c’è chi esce perché non riesce a respirare e chi entra già in apnea, un rimpallo mai visto nella storia del calcio, Domenichini fa 2 su 2 e mi riviene in mente inesorabile il messaggio di Paolo: Quando il presidente lecca l’allenatore è l’inizio della fine. Con l’Empoli perdiamo. Con la sfiga più assoluta. È matematico.

Scusa, Paolo.