Politano: «Non siamo finiti e lo dimostreremo»

Tante le reazioni social all’inattesa sconfitta interna con lo Spezia. Anguissa risponde a un tifoso che lo accusa di avere la testa in Coppa d’Africa: «Non sono così»

Tante le reazioni social all’inattesa sconfitta del Napoli contro lo Spezia. Matteo Politano ha provato, visto il momento pesante, a motivare i compagni e i tifosi con un determinato «non siamo finiti».

Dall’isolamento, anche il capitano Lorenzo Insigne ha fatto sentire la sua vicinanza alla squadra.

Nessuno voleva perdere… nessuno vorrebbe mai perdere, soprattutto davanti al proprio pubblico. Ma succede…Bisogna rialzarsi subito e pensare già alla prossima gara!!! Forza ragazzi ci rifaremo!!! 💙💙💙FNS

In ultimo, Anguissa ha risposto a un tifoso che l’ha accusato di avere la testa già in Coppa D’Africa. «Io non sono così, fraté»: così gli ha detto.