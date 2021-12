Piatti: «Sinner impara di più quando perde. E reagisce sempre, come dopo Tiafoe»

Intervista del coach a Supertennis alla vigilia della ripresa della stagione tennistica: «Può battere i primi ma non è ancora al loro livello»

Sta per riprendere la stagione del tennis. Riccardo Piatti, il coach di Sinner, ha rilasciato un’intervista a Supertennis.

«L’aspetto più importante per me è constatare che quando lui perde una partita “brutta”, poi reagisce sempre bene». Piatti porta come esempio di “resilienza” e reattività agonistica di Sinner la sconfitta con Tiafoe.

È stata importantissima. Se avesse vinto, sarebbe diventato numero 7 del mondo. Invece l’ha persa. Ma ha capito perché ha perso. E la prossima volta non la perde più, di sicuro non la perde in quel modo: lui deve passare da momenti così. Impara di più quando perde.