Osimhen scalda i motori: «Certamente non costruito per fallire»

Il nigeriano ha rotto il silenzio dopo il grave infortunio di qualche settimana fa con un post sui social network

Victor Osimhen ha rotto il silenzio dopo il grave infortunio che s’è procurato nello scontro aereo con Skriniar. Infortunio che lo tiene lontano dai campi da diverse settimane. Il nigeriano è tornato sui social network, su Instagram in particolare, postando una sua foto con la maglia del Napoli, accompagnata una didascalia: «Certamente non costruito per fallire». Nel post anche una clessidra, che sta a simboleggiare il tempo che lo divide dal ritorno in campo.

Anche la Nazionale nigeriana, che vorrebbe contare su di lui per la Coppa d’Africa, ha incoraggiato Victor nei commenti al post.