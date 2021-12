Nasri: «Insultai Mancini in tutti i modi possibili. Gli avrei voluto tirare gli scarpini in faccia»

Sul Daily Mail il racconto di una lite ai tempi del City. «Tanto che ero arrabbiato, il giorno dopo la partita scappai a Parigi. Il mister pagò un aereo privato per farmi ritornare, facemmo pace»

Samir Nasri ha rivelato di aver fatto a pezzi l’attuale ct della Nazionale italiana Mancini durante una terribile lite tra i due ai tempi del Manchester City. “L’ho insultato in tutti i modi possibili“, ha dichiarato.

Il primo dei titoli vinti da Nasri coi Citizens è arrivato proprio agli ordini di Mancini. Il City vinse il campionato dopo 44 anni.

Il binomio col Mancio, tuttavia, non è stato sempre idilliaco. Tanto che il francese ha raccontato dell’alterco che ha avuto col tecnico a margine di una trasferta contro il Wolverhampton, proprio alla fine del campionato. «Mi rimproverò per tutto il primo tempo. E io gli chiesi di smetterla. Se non sei felice della mia prestazione – gli dissi – cambiami»

«Mi preparai per uscire all’intervallo. Nello spogliatoio mi tolsi le scarpe e dissi a Yaya Touré, seduto a fianco a me, che se si fosse di nuovo rivolto male verso di me gli avrei lanciato gli scarpini in faccia. Ci stava mancando di rispetto»

Per poco non successe. «Lo insultai in tutti i modi possibili e immaginabili. Insultai perfino i suoi figli che ogni tanto venivano a giocare con le riserve o ad allenarsi con noi».

Mancini, però, s’è fatto perdonare.

«Il giorno dopo presi un aereo per Parigi. Ero troppo arrabbiato, me ne andai. Due giorni dopo ero in panchina contro il Manchester United. Il presidente venne da Abu-Dhabi per vederci e disse a Mancini che se fossi stato in forma avremmo vinto. Facemmo pace, Mancini mi pagò un aereo privato per tornarmene da Parigi. Rientrai subito in squadra»