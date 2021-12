Mourinho: «Se non avessi tolto Mancini avrebbe preso il giallo anche lui»

A DAZN il commento dopo la sconfitta a Bologna. «Sono orgoglioso dei miei ragazzi. Per giocare sabato dobbiamo inventarci una formazione»

Ai microfoni di DAZN, l’allenatore della Roma José Mourinho ha commentato la sconfitta dei giallorossi a Bologna. Il tecnico portoghese, che oltre alla partita ha perso Abraham e Karsdorp per squalifica. I due calciatori salteranno l’Inter. Mourinho non ha risparmiato qualche critica all’arbitro per la gestione dei cartellini. Qui le sue dichiarazioni come riportate da Tuttomercatoweb.

Dobbiamo inventare una squadra per giocare sabato, meno male che Mancini l’ho cambiato presto sennò magari prendeva un giallo anche lui. Complimenti al Bologna e a Sinisa, hanno fatto una bella partita, hanno preso i tre punti ma complimenti anche ai miei che hanno dato tutto contro tutto e tutti. Ci sono stati infortuni prima e durante la partita, oltre a qualcuno nascosto perche dei giocatori hanno giocato con delle difficoltà. Sono orgoglioso di questi ragazzi, non ho sensazioni negative nei loro confronti. Per Zaniolo è difficile giocare in Serie A”