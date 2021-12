Mourinho: «Lavoro alla Roma da sei mesi, Gasperini lavora all’Atalanta da sei anni. Ma vogliamo vincere»

L’allenatore della Roma José Mourinho è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita di domani tra i giallorossi e l’Atalanta di Gasperini. Qui le sue dichiarazioni così come riportate da Tuttomercatoweb.

Servirà un’impresa domani? Come si può realizzare?

C’è una differenza fondamentale tra me e Gasperini: lui lavora da sei anni all’Atalanta, io da sei mesi alla Roma. Tanti, tantissimi allenamenti più. E dodici finestre di mercato contro una. Loro sono una società fantastica, molto stabile. Li avevo conosciuti come una squadra di metà classifica, li ritrovo in Champions League. L’Atalanta lotta per vincere lo Scudetto. Noi abbiamo una proprietà nuova che secondo me sta facendo un lavoro fantastico. L’allenatore è qui da sei mesi, il mercato è stato reattivo. Insomma: c’è una differenza significativa tra le due società, ma c’è una cosa su cui non ho dubbi: noi possiamo vincere. Il calcio è il calcio e abbiamo giocatori bravi. Abbiamo un certo spirito di squadra. Non dico unico… ma siamo fantastici sotto questo aspetto. Noi andiamo lì per vincere, non per dire che loro rappresenteranno sei anni di lavoro e noi sei mesi. Se mi chiedete di restare a casa co la certezza del pareggio non accetterei. Voglio misurarmi con rispetto e ammirazione verso il lavoro dell’Atalanta.

E’ recuperato Smalling? E Ibanez?

Smalling è recuperato. E’ in condizioni di giocare senza problemi. Ibanez così così.

Può essere la partita di Zaniolo domani?

Per me sta giocando bene, non parlo del ruolo specifico. Ha una buona mentalità, sono contento nonostante i numeri che sembrano strani. Non ha fatto un gol in Serie A, ma io sono contento. I gol arriveranno, ma bisogna lasciarlo tranquillo. Io sono contento, non preoccupato. Può solo migliorare, non dico che domani è la sua partita né che può vincere da solo, ma sono fiducioso che possa fare bene.

L’Atalanta è un modello da seguire?

Ce ne sono diversi, il loro modello a me piace tanto. Io ho lavorato tanti anni in club con mentalità totalmente diversa, con un mercato per l’oggi e non per il domani. Ma ho ammirazione per questo tipo di progetto, sono sei anni che fanno un mercato intelligente con una squadra che diventa forte anche economicamente. Se noi guardiamo in modo fiducioso verso proprietà e allenatore, io sono sicuro che la direzione sia quella giusta.

Lei è pronto ad emozionarsi per gli obiettivi della Roma?

Ci sono delle squadre che si emozionano per la salvezza. Sono gli obiettivi che fanno la differenza. Se Sheva e Thiago Motta salvano Genoa e Spezia hanno ragione di emozionarsi. Ovviamente sarei pronto a emozionarmi per il raggiungimento dei nostri obiettivi. E però non ho un target così chiaro da poter dire “oggi il nostro obiettivo è questo”. Quando un progetto è a corto raggio non è così importante, quando il progetto è a lungo termine allora l’empatia è fondamentale. Non puoi vivere con una persona 4-5-6 anni senza empatia. Puoi farlo un anno, ti prendi il risultato e poi vai via. Qui dentro si respira un’atmosfera fantastica che dà una tranquillità enorme al progetto.

Perdere domani significa dire addio alla Champions?

Non voglio giocare con questo in testa, pensando di vincere per avere speranza di andare in Champions o il contrario. La sfida domani serve a capire se possiamo giocare contro una squadra di grande qualità.

Limitare i trequartisti dell’Atalanta è una delle chiavi tattiche del match?