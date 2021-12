Libero: Osimhen è stato più fuori dal campo che dentro, troppo poco per essere il vero leader del Napoli

Anziché andare in Coppa d’Africa, Victor Osimhen dovrebbe prenotare un viaggio a Lourdes. Ha solo 23 anni ma per non perdersi serve continuità di rendimento

Lo scrive Claudio Savelli su Libero, ripercorrendo tutti gli stop del nigeriano da quando è arrivato a Napoli, tra Covid (questa è la seconda volta che risulta contagiato) e infortuni.

“Osimhen rischia: ha solo 23 anni e il futuro davanti a sé ma la continuità di rendimento è la condizione necessaria per mantenere le promesse e non perdersi per strada e nei primi due anni al Napoli, non c’è stata. È stato fuori dal campo più che al suo interno: ha saltato 29 partite su 75 totali, quasi la metà. Anche in questa seconda stagione, quella della consacrazione, ha disputato solo il 50% dei minuti in campionato e il 31% in Europa League: abbastanza per mostrare qualità indispensabili e decisive, pochi per essere il vero leader del Napoli”.