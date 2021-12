La Süddeutsche sbatte Ferrero in homepage: «ci sono personaggi che esistono solo in Italia»

La Süddeutsche Zeitung sbatte Massimo Ferrero in prima pagina, o meglio in homepage. Una sua foto sparata e il titolo: “compra il mondo senza un soldo”.

È un po’ l’immagine del calcio italiano. Infatti l’articolo della Süddeutsche comincia così:

Ci sono personaggi che esistono solo in Italia. Figure dell’eterna commedia dell’arte, strepitosi funamboli sull’abisso. La dirigenza del calcio italiano in particolare è sempre stata piena di avventori, ebbri degli applausi dei tifosi, barcollanti tra megalomania e satira vera e propria. Ricordiamo solo Silvio Berlusconi. Ma ora stanno lasciando, uno dopo l’altro, per far posto a investitori dall’estero. Alcuni camminano in silenzio, altri rumorosi e senza gloria.

L’imprenditore cinematografico e cinematografico romano Massimo Ferrero, 70 anni, fino a poco tempo proprietario e presidente della Sampdoria Genova, è stato arrestato pochi giorni fa. A causa di bancarotta fraudolenta, falsificazione di conti in alcune delle sue società.

I pm inquirenti si sono rifiutati di concedergli gli arresti domiciliari perché, secondo il tribunale, l’imputato era troppo “furbo e furbo”.