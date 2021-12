La Fifa pensa ad una nuova norma per limitare i guadagni dei procuratori

L’intenzione, secondo Marca, è di creare un organismo indipendente a cui i club pagheranno la commissioni che saranno poi trasferite ai rappresentanti dei calciatori

Calciomercato, cifre faraoniche per i trasferimenti dei calciatori e commissioni per i procuratori sono al centro di alcune inchieste, proprio per questo il ruolo degli agenti sportivi potrebbe trasformarsi in un terreno di scontro.

Secondo quanto riporta Marca, infatti la FIFA si prepara a introdurre dal 1° luglio 2022 una norma per limitare commissioni milionarie sui trasferimenti a chiunque si trovi a rappresentare un atleta in una trattativa.

Esisterebbe già una bozza della nuova norma, cosa che ha creato il panico tra i grandi agenti e suscitato la loro reazione. Alcuni di loro, capeggiati da Mino Raiola infatti hanno formato un fronte comune perché considerano la sua legalità più che dubbia sulla base del diritto comunitario ed è probabile che avvieranno una class action qualora la regola dovesse entrare in vigore.