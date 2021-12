In Serie A imperversa la paura del Covid. L’Inter manda a casa Dzeko perché raffreddato

Il bosniaco oggi non si è allenato, per precauzione. Ferreo il protocollo introdotto dal club. Si attende l’esito dei tamponi

Le squadre di Serie A sono tornate al lavoro dopo le vacanze di Natale. Nei club si temono i contagi Covid dei calciatori, al ritorno dalle feste. Nelle ultime ore i casi si sono, in effetti, moltiplicati un po’ ovunque. A temere l’avanzata del Covid è anche l’Inter. I giocatori nerazzurri si sono ritrovati questa mattina ad Appiano Gentile per l’allenamento. Il club ha imposto un protocollo ferreo, sottoponendo subito l’intero gruppo ai test molecolari.

Ciascun giocatore si è cambiato nella propria stanza al centro sportivo, poi allenamento in campo e, a fine seduta, ciascuno ha fatto la doccia di nuovo nella propria stanza. L’unico a non allenarsi è stato Edin Dzeko. Il giocatore è stato rispedito a casa perché raffreddato. Un lieve malanno, che non sembra preoccupare, ma di questi tempi qualsiasi sintomo non va sottovalutato.

Si attendono gli esiti dei tamponi.