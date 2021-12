Il Telegraph: tifosi del Leicester bloccati nel traffico di Napoli, sono entrati e il Leicester già perdeva 1-0

Sotto accusa la difesa della squadra di Rodgers che ha detto: «Quando mi hanno detto del rigore sbagliato dal Legia, mi hanno dovuto alzare dal pavimento»

La sconfitta e l’eliminazione del Leicester trova ovviamente spazio sui giornali inglesi che però non scrivono nulla sull’emergenza Covid e sul comportamento della squadra britannica.

Il Telegraph scrive di difesa disastrosa, che è stata un mal di testa per Brendan Rodgers in questa stagione a Napoli la pochezza del sistema difensivo è emerso in modo brutale.

Non è mancata la nota di folklore anti-italiana.

Centinaia di tifosi del Leicester sono arrivati in ritardo allo stadio Diego Armando Maradona dopo che i loro bus navetta sono rimasti intrappolati nel traffico di Napoli. Erano ancora ai pre-filtraggi dello stadio quando le fragilità difensive del Leicester sono state punite dopo appena quattro minuti.

Il Telegraph la definisce “una notte caotica” per la squadra di Rodgers che aveva cominciato la serata da “capolista del gruppo. Il Leicester ha subito un inizio partita da incubo, ha rimontato e poi ha subito il terzo, decisivo, gol”.

Se il Legia avesse segnato il rigore al 97esimo, il Leicester sarebbe arrivato secondo. Il tecnico ha commentato così

Quando l’ho scoperto, mi hanno dovuto alzare dal pavimento. Nel corso delle sei partite abbiamo attaccato bene ma difensivamente non siamo stati abbastanza bravi. Concedere 11 gol in sei match non è affatto vicino al nostro standard.