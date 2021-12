Il Telegraph: «Hamilton è stato truffato»

“Aveva vinto, poi all’improvviso la Fia gli ha piazzato alle spalle Verstappen con le gomme nuove. La gara non era stata interrotta per colpa sua, e stava dominando”

“È stato come interrompere la maratona olimpica proprio mentre Eliud Kipchoge entrava nello stadio con un vantaggio di 30 secondi per dirgli con aria seria di aspettare il suo avversario, lasciare che quel rivale indossasse nuove scarpette chiodate da pista, e poi si decidesse la medaglia d’oro in uno sprint di 200 metri. Buona televisione? Forse. Ma è giusto? No, per niente”.

Nonostante sulla stampa inglese i giudizi sull’incredibile finale del Mondiale di Formula Uno non siano tutti schierati a favore di Hamilton – anche sulle pagine dello stesso giornale – Jeremy Wilson sul Telegraph scrive un editoriale molto duro contro la Fia e la Formula Uno. “Hamilton è stato truffato”, scrive. E spiega:

“Che Verstappen meritasse di vincere il Mondiale per quello che fatto durante tutta la stagione non ha assolutamente nulla a che fare con il fatto che Hamilton conduceva la gara di Abu Dhabi con un comodi 12 secondi di vantaggio a sei giri dalla fine e si è improvvisamente ritrovato un rivale nel suo specchietto retrovisore, che montava un terzo treno di pneumatici più nuovi e più veloci”.

“I fatti rilevanti sono questi: Hamilton si era spinto in una posizione praticamente inattaccabile. La gara è stata interrotta non per colpa sua. Non poteva uscire di pista per le gomme nuove perché avrebbe ceduto il primo posto a Verstappen, che aveva già un treno di gomme nuovo. Hamilton aveva anche già tagliato il suo vantaggio superando cinque piloti doppiati in più. Cinque piloti che sono stati rimossi in modo che Verstappen potesse iniziare l’ultimo giro direttamente dietro Hamilton. Quindi, in un colpo solo, abbiamo visto tre enormi vantaggi dati a Verstappen e un’enorme grande incoerenza. Tutto in nome dello spettacolo“.