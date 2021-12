«Il paziente inglese è guarito», il Corsport esalta Smalling

Con il suo leader difensivo in campo la Roma di Mourinho ha collezionato sette vittorie e due sconfitte. E la porta resta spesso inviolata

«Il paziente inglese è guarito» e con lui la Roma. Lo scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport a proposito del rientro di Chris Smalling, che ha segnato due gol consecutivi e restituito alla Roma una certa sicurezza difensiva. I numeri, d’altronde, non lasciano troppo spazio a interpretazioni: con il difensore ex United in campo la Roma ha vinto 7 partite su 9. Nelle 6 partite che ha giocato in campionato, ben 3 volte i giallorossi sono riusciti a mantenere la porta inviolata. Senza il suo leader arretrato, invece, Mourinho ha avuto assai più difficoltà.

Il tecnico portoghese, che conosce Smalling sin dai tempi del Manchester United, sa bene quale può essere l’apporto di un calciatore di una tale esperienza in una squadra promettente ma fondamentalmente senza campioni. E ora che l’inglese ha superato i problemi fisici e pure lo shock di una brutta rapina subita nella sua villa sull’Appia, gli ha affidato, senza remore, le chiavi della difesa.