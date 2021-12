Il CorSport su Lotito: inflessibile con la squadra, cedevole con Sarri. Il rinnovo investimento faraonico

“Inflessibile con la squadra, cedevole con Sarri”. È il ritratto che fa il Corriere dello Sport del presidente Lotito, sempre più intenzionato a rinnovare il contratto al suo tecnico. E il quotidiano sportivo racconta i dettagli del prolungamento.

“L’offerta che dovrebbe portare alla firma di Mau prima di Natale ha durata fino al 2025, non sono previste opzioni aggiuntive. L’ingaggio attuale, da oltre 3 milioni (arriva a 3,3 con bonus facili), salirà fino ad avvicinarsi alla soglia dei 4 milioni (base fissa) più bonus. Le intese di massima ci sono, restano da limare gli ultimi dettagli, sarebbero legati ad alcune clausole inserite nell’accordo. Nel contratto in essere ne è presente una che vale per l’estero, legata ad alcuni grandi club, che permette al tecnico di liberarsi pagando una penale. Il rinnovo di Sarri è un investimento faraonico per la Lazio lotitiana. E il presidente, a Sarri, ha promesso di fare il massimo sul mercato di gennaio, nei limiti del possibile”.