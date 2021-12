Goggia Sofia è la più forte che ci sia

In Val d’Isere ha vinto anche il SuperG. È prima in Coppa del mondo ma soprattutto, finalmente, sta mostrando a tutti che è di un’altra categoria. Come aveva capito Mattarella

Se c’è una gara di sci femminile di velocità, la domanda da fare è: chi è arrivata seconda? Oggi nel SuperG di Val d’Isere è stata la norvegese Mowinckel davanti a Elena Curtoni. E dietro, ovviamente, a Sofia Goggia. Che ha vinto ancora. L’ottava volta nel 2021. Una doppietta dopo la tripletta in Canada. È prima nella classifica generale di coppa del mondo. Shiffrin è arrivata quinta, dietro Brignone.

Sofia Goggia è alla sedicesima vittoria, senza combinate, tutte in gare uniche. Finalmente questa straordinaria fuoriclasse sta ottenendo i risultati che merita. È di un’altra categoria. Se n’era accorto il presidente della Repubblica Mattarella, era sfuggito ad altri. È in corsa per la Coppa del mondo ma soprattutto può prendersi le soddisfazioni che gli infortuni e una certa tendenza all’autolesionismo le avevano negato. Quel tempo è passato. Sofia Goggia ha capito quanto vale. Si merita tutto.