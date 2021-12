Gazzetta: per Milano Spalletti non recupera Fabian e spera in Lobotka (Zielinski da valutare)

Il Napoli fa la conta degli indisponibili anche per la trasferta di Milano contro i rossoneri di Pioli. La Gazzetta scrive che sicuramente non ci sarà Fabian alle prese con un’infiammazione, la botta subita da Elmas non è una passeggiata e bisognerà vedere l’evoluzione dell’edema al polpaccio. Zielinski ha i sintomi di una bronchite (per ora escluso il Covid). Anguissa ha recuperato. Bisogna vedere se Spalletti riuscirà a recuperare Lobotka che ha subito un infortunio contro l’Atalanta.