Gasperini: «Una partita bellissima, il Maradona ci ha applaudito a fine partita, una prova di grande sportività»

A Sky: «Scudetto? Non ci tiriamo indietro, ma come fa una squadra a lottare per lo scudetto se non è mai prima? Se mai saremo primi ne riparleremo»

Dopo la vittoria sul Napoli al Maradona, ai microfoni di Sky ha parlato l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini.

Più difficile a Torino o oggi?

Siete rientrati nell’orbita scudetto.

«Pensiamo alla Champions, che mercoledì la partita è decisiva, invece il campionato è ancora lungo, la vittoria a Torino e a Napoli sono due belle medaglie. Sullo scudetto, noi non siamo mai stati primi in classifica, se mai ci arriveremo potremo dire che lottiamo per lo scudetto. Al massimo siamo stati secondi qualche giornata l’anno scorso, la vetta non l’abbiamo mai toccata, come fa una squadra a lottare per lo scudetto se non è mai prima? Non ci tiriamo indietro, ma è un dato di fatto. Quattro punti sono tanti, con squadre come quelle che ci sono davanti».