Il Primo Ministro francese, Jean Castex, ha annunciato che in terra transalpina dal 3 gennaio in poi e per la durata di tre settimane potranno accedere agli impianti sportivi 5.000 persone (nei palazzetti 2.000).

Ovviamente, sono direttamente coinvolti gli stadi della Ligue 1. Alla grande sfida tra Olympique Lione e Paris Saint-Germain, prevista per il 9 gennaio, potranno assistere solo 5.000 persone. Anche la Coppa di Francia, che si gioca proprio a gennaio, è direttamente interessata dlalla chiusura.

La Francia, dunque, segue una via intermedia tra quella tedesca (in Germania, salvo poche eccezioni, si giocherà a porte chiuse) e quella italiana. Nel nostro Paese infatti non sono ancora previste ulteriori limitazioni della capienza, che resta consentita al 75% purché venga indossata la mascherina FFP2.