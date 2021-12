Forte scossa di terremoto in Lombardia, l’epicentro è in provincia di Bergamo

La scossa è stata assai avvertita a Milano ma i Vigili del Fuoco hanno comunicato che al momento non si registrano particolari criticità

Magnitudo 4.4: è stata registrata alle 11,34 una forte scossa di terremoto in Lombardia. L’epicentro è Bonate di Sotto, in provincia di Bergamo, ma il terremoto, piuttosto lungo, è stato avvertito anche a Milano. Tante e tanti milanesi, sui social e non solo, giurano di non avere mai avvertito una scossa così forte.

Al momento, comunque, nel capoluogo lombardo non si registra «nessuna particolare criticità». Così hanno fatto sapere i Vigili del Fuoco. Tanto che le squadre sarebbero ancora nelle rispettive sedi.

La Protezione Civile ha annunciato verifiche in corso.