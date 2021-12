El Pais: «Che tristezza il Barca sul lastrico costretto a giocare la Maradona Cup per soldi»

“La trasferta a Riyadh va contro i valori umanitari del club e non è rispettosa del momento delicato della squadra di Xavi”

“Il Barça ha sempre avuto un rapporto difficile con Diego Armando Maradona”. Scrive El Pais che il Barcellona non lo ha mai rimpianto, quando lo lasciò andare al Napoli, tantomeno il giocatore avrebbe mai voluto tornare in blaugrana. Il “disaccordo” – lo chiama così il quotidiano spagnolo – continua anche dopo la morte di El Pelusa un anno fa. “La disputa della Maradona Cup, organizzata in Arabia Saudita per onorarlo, è diventata una partita seccante per il Barcelona. Il presidente Laporta non si è nemmeno recato a Riyadh ma ha preferito accompagnare Pedri e Maertens a una cerimonia di premiazione a Torino”.

Che tristezza, scrive El Pais, questa operazione per soldi – “ha incassato tra i due e i tre milioni di euro” – di un club quasi sul lastrico. “La presenza delle figlie del giocatore, Dalma e Giannina, accompagnate dalla madre, Claudia Villafañe, ha almeno contribuito a evocare la figura di Diego”.

“La festa è arrivata nel momento sbagliato per il Barça. La squadra non ritrova il polso della competizione, va male in campionato ed è stata eliminata dalla Champions League. In questo momento ha bisogno di allenamento e concentrazione più che della disputa di amichevoli difficili da giustificare non solo per il momento ma per il palcoscenico, discutibile come l’Arabia Saudita. L’ultima assemblea ha approvato che il Barça “assicurerà” la tutela e la promozione dei diritti umani, nonché l’uguaglianza e la dignità, una dichiarazione che lo costringerebbe a ignorare Riyadh se leggessero i rapporti di Amnesty International. Il Barça non è molto coerente con i valori che promuove, né è stata rispettosa delle esigenze della squadra di Xavi”.