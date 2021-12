Donadoni: «A Napoli ho avuto troppo poco tempo, la gente apprezzava il mio lavoro»

Alla vigilia di Milan-Napoli il Corriere dello Sport intervista Donadoni che ha legato la propria carriera di calciatore ai rossoneri e che ha avuto una esperienza poco felice come allenatore degli azzurri, è arrivato dopo Reja e prima di Mazzarri.

«A Napoli ho avuto troppo poco tempo a disposizione. Il club stava vivendo un momento di transizione e i primi mesi furono complicati perché l’organizzazione non era ancora perfetta come ora. L’esonero fu un dispiacere: mi sembrava di essermi integrato bene e la gente apprezzava il mio lavoro».

Napoli le è rimasta dentro.

«È una di quelle città che non può non piacerti e con alcuni amici sono ancora in contatto».