Dall’Uruguay un mandato di arresto per Nandez, ma lui è a Cagliari in quarantena (positivo al Covid)

Lo riporta Telemundo. Il centrocampista del Cagliari è accusato dalla ex compagna di violenza domestica, psicologica e patrimoniale

L’anno si chiude in modo complesso per il centrocampista del Cagliari, Nahitan Nandez. Secondo quanto riporta Telemundo, il calciatore è stato denunciato dalla ex compagna Sarah Garcia Mauri per violenza domestica, psicologica e patrimoniale. Contro Nandez è stato spiccato un mandato di detenzione nazionale, in Uruguay. La Polizia è andato a cercarlo a casa, dove Nandez avrebbe dovuto essere in vacanza, ma non lo ha trovato, poiché era già in volo verso la Sardegna. Nandez avrebbe dovuto riprendere gli allenamenti con la squadra, ma è risultato positivo al Covid, dunque si trova in quarantena a Cagliari.

