Cosmi: «Quando è arrivato a Napoli, Spalletti mi ha chiamato per chiedermi di Ounas»

A Radio Marte. «Spalletti si domandava come mai tanto talento non valorizzato. Adam tecnicamente al livello dei migliori che ho allenato (Di Natale, Muriel), la differenza la fa la testa»

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte» Serse Cosmi ha svelato un retroscena: ha ricevuto, questa estate, una telefonata di Spalletti, che voleva sapere di più su Adam Ounas, rientrato alla base dopo alcuni mesi al Crotone proprio sotto la guida di Cosmi.

In particolare, Spalletti si domandava il perché di tanto talento non valorizzato.

Ounas sotto l’aspetto tecnico e fisico è al livello dei più grandi. La gamba è da campione. Io ho allenato Di Natale, Muriel, Cuadrado, Miccoli: bene, Adam è a quel livello tecnico. La differenza, però, la fa la testa. Ho grande affetto per lui, ama sentirsi «coccolato» ma l’allenatore deve essere bravo a rapportarsi con calciatori anche psicologicamente diversi. Già l’anno scorso ha dimostrato di essere un ottimo calciatore, anche quest’anno quando è stato chiamato in causa anche se purtroppo è stato fermato da diversi infortuni. Un peccato perché avrebbe fatto comodo anche a Napoli. Deve migliorare delle cose, fisiologicamente. Per far giocare lui sottopunta, misi Messias mezzala.