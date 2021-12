CorSport: non c’è niente della tattica di Sarri nella rimonta sull’Udinese, è stata solo una reazione emotiva

Nell’intervallo il tecnico deve aver alzato la voce e ricordato alla squadra cosa sarebbe successo in caso di un altro ko. Un pareggio che sa di sconfitta

Sul Corriere dello Sport, Alberto Dalla Palma commenta il pareggio della Lazio contro l’Udinese, ieri, in rimonta. La Lazio perdeva 3-1, è riuscita a rimontare fino al 4-3, poi l’Udinese ha pareggiato nei minuti di recupero. Il match è finito 4-4.

“Non c’è niente dell’allenatore, dal punto di vista tattico, in questa clamorosa rimonta, c’è probabilmente tanto sotto il profilo emotivo: il tecnico toscano, nell’intervallo, deve aver alzato la voce e ricordato a tutti che cosa significa giocare nella Lazio e che cosa sarebbe successo nel caso di un terzo tracollo consecutivo, dopo quelli contro la Juve e il Napoli”.

È un pareggio, ma sa di sconfitta.

“Un pareggio che ha il sapore della sconfitta, soprattutto perché in dieci (espulso Patric, ancora una volta tra i peggiori) capovolgi la partita e poi con la stessa Udinese in dieci (espulso Molina, ancora una volta tra i migliori dei bianconeri) non riesci a proteggerla con la stessa forza di volontà”.