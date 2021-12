CorSport: la Roma affronta l’Inter, Mourinho sceglie di non parlare in conferenza stampa

Alla vigilia del match contro la sua vecchia Inter, Josè Mourinho non parlerà in conferenza stampa. Lo ha annunciato ieri. Una scelta, scrive il Corriere dello Sport, che evidenzia tutto il suo malessere del momento.

“Il malessere di Mourinho, la sua rabbia, sono evidenti nella scelta che ha fatto ieri, quando ha annunciato che oggi non si presenterà in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Inter”.

È la prima volta che il tecnico affronta il suo passato da quando è in Italia.

“L’allenatore ha motivato il suo forfait con la necessità di stare il maggior tempo possibile con la squadra per preparare una partita che si preannuncia molto delicata per le numerose assenze che penalizzeranno la Roma. Mourinho inoltre ha fatto sapere di non aver nulla da aggiungere a quanto dichiarato mercoledì sera, quando aveva puntato il dito contro l’operato dell’arbitro, facendo passare in secondo piano la scialba prova della squadra”.