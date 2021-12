Corsera: Maresca il pm anticamorra ospite fisso di salotti tv, farà il giudice e il consigliere comunale

Ma non lascerà la politica.

Il suo ruolo di consigliere comunale e leader dell’opposizione di centrodestra al sindaco giallorosa, Gaetano Manfredi, ha reso Maresca incompatibile con la permanenza alla Procura generale di Napoli. Costringendolo, conclusa l’aspettativa per motivi elettorali, a chiedere un nuovo incarico per rientrare in servizio. Si era proposto per le Procure generali di Bari, Firenze e Bologna. Il punteggio attribuibile non gli consentiva l’assegnazione dei posti richiesti, così Maresca si è deciso a cambiare funzioni e a diventare giudice.

Il Csm, con 11 voti favorevoli e 10 astensioni, ha deliberato per Campobasso. Uno degli astenuti, il consigliere togato di Area, Giuseppe Cascini, non ha nascosto il suo mal di pancia, facendosi portavoce di un malessere diffuso ed evidente con la spaccatura del voto: “È inaccettabile che un magistrato in servizio sia leader dell’opposizione al governo della città in cui vive”.