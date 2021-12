Corriere: Lazio, Lotito pensa di riaprire la campagna abbonamenti per il girone di ritorno

Secondo quanto scrive Stefano Agresti sul Corriere della Sera Roma, la Lazio potrebbe riaprire la campagna abbonamenti per il girone di ritorno della Serie A.

“La Roma è andata incontro ai suoi tifosi riaprendo la campagna abbonamenti dopo un anno di sospensione causa Covid, la Lazio invece l’ha tenuta chiusa per tutto il girone di andata. Una scelta di Lotito, ovviamente: nel mondo biancoceleste decide tutto lui, delegando quasi niente. Ora, alla luce dello sconcertante vuoto osservato in occasione delle ultime gare dell’anno, e soprattutto nella partita contro il Genoa, si sta pensando di cambiare rotta: seguendo i consigli dei suoi collaboratori, il presidente riflette sull’opportunità di avviare la vendita degli abbonamenti per il girone di ritorno, magari includendo nel pacchetto la partita di Coppa Italia contro l’Udinese del 18 gennaio (un tentativo di non disputare quell’incontro nel deserto). La decisione è attesa in queste ore, anche se – con la nuova ondata di contagi – è emerso un nuovo interrogativo: ha senso ricominciare a vendere gli abbonamenti per l’intera seconda parte della stagione quando potrebbero arrivare altri divieti e limitazioni da parte delle autorità? Tra le ipotesi prese in considerazione, c’è quella di un pacchetto iniziale di poche gare, che poi può essere ripetuto per i periodi successivi”.