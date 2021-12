Coppa Italia, il Napoli affronterà la Fiorentina agli ottavi

La Viola ha battuto 2-1 il Benevento nei sedicesimi. L’esordio in Coppa Italia degli azzurri tra il 12 e il 19 gennaio allo Stadio Maradona

La Fiorentina di Vincenzo Italiano ha battuto ieri sera il Benevento all’Artemio Franchi nei sedicesimi di finale di Coppa Italia. In gol, per i padroni di casa, il difensore serbo Milenkovic e Riccardo Sottil. Per i campani ha segnato Moncini, ma non è bastato.

I viola saranno dunque gli avversari del Napoli di Spalletti agli ottavi di finale di Coppa Italia. Una sfida dura, dunque, per inaugurare il percorso dei ragazzi di Spalletti. La gara si svolgerà allo Stadio Diego Armando Maradona in una data ancora da definire, nella settimana tra il 12 e il 19 gennaio. Se gli azzurri dovessero battere la Fiorentina, affronteranno la vincente tra Atalanta e Venezia ai quarti di finale.